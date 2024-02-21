مجهولون يحرقون ربة منزل فى مشاجرة بالشرقية

أقدم مجهولون على سكب بنزين على ربة منزل وإشعال النيران بها عقب مشاجرة وفروا هاربين، وذلك في منزلها في شرفة أبو علي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

مجهولون يحرقون ربة منزل في مشاجرة



كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بالواقعة والتي نتج عنها إصابة ناهد محمد العربي يوسف، ٥٣ سنة ربة منزل، والتي هرع الجيران على صوت استغاثتها؛ ليجدوا النيران تشتعل بها، تم تحرير المحضر اللازم ونقل المصابة إلى مستشفى ههيا للحروق، حيث أصيبت بحروق من الدرجات الثالثة والثانية بالوجه والرقبة والطرفين العلويين والسفليين والبطن والظهر بنسبة 60 بالمائة.

وأكدت التحريات الأولية لمركز شرطة أبو كبير، أن مجهولين اعتدوا عليها وقاموا بسكب البنزين وإشعال النيران فيها وفروا هاربين.



حرر المحضر اللازم وجار البحث عن المتهمين.