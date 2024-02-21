الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مجهولون يحرقون ربة منزل فى مشاجرة بالشرقية

مجهولون يحرقون ربة
مجهولون يحرقون ربة منزل

أقدم مجهولون على سكب بنزين على ربة منزل وإشعال النيران بها عقب مشاجرة وفروا هاربين، وذلك في منزلها في شرفة أبو علي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

 

مجهولون يحرقون ربة منزل في مشاجرة


كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بالواقعة والتي نتج عنها إصابة ناهد محمد العربي يوسف، ٥٣ سنة ربة منزل، والتي هرع الجيران على صوت استغاثتها؛ ليجدوا النيران تشتعل بها، تم تحرير المحضر اللازم ونقل المصابة إلى مستشفى ههيا للحروق، حيث أصيبت بحروق من الدرجات الثالثة والثانية بالوجه والرقبة والطرفين العلويين والسفليين والبطن والظهر بنسبة 60 بالمائة.

 

وأكدت التحريات الأولية لمركز شرطة أبو كبير، أن مجهولين اعتدوا عليها وقاموا بسكب البنزين وإشعال النيران فيها وفروا هاربين.


حرر المحضر اللازم وجار البحث عن المتهمين.

مركز أبو كبير امن الشرقية محافظة الشرقية الطريق الإقليمي جامعة العاشر من رمضان

مواد متعلقة

حريق بمحرقة مستشفى بلبيس والعيادة الخارجية

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية