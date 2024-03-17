مصرع طالبة وإصابة 9 فى حادث تصادم بالشرقية

لقيت طالبة مصرعها متأثرة بجراحها إثر تعرضها لحادث تصادم ميكروباص الجامعة مع سيارة ملاكي بمحافظة الشرقية، فيما أصيب 9 آخرون بإصابات خطيرة، على الطريق الإقليمي وبالتحديد أمام بنزينة التعاون طريق العاشر من رمضان.

تصادم ميكروباص الجامعة مع سيارة ملاكى

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا بالواقعة، فعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف مدعومتين بقوات الشرطة والمرور لتنظيم حركة سير السيارات ورفع آثار الحادث.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس العام



وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيق في ملابسات الحادث.