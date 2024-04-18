يبحث عدد كبير من الأئمة عن موعد نتيجة مسابقة الأئمة لعام 2024، وذلك وبعد التقديم في المسابقة واستيفاء كافة البيانات والأوقاف المطلوبة.

نتيجة مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال 2024

وأعلنت وزارة الأوقاف عن دورات تدريبية تأهليلية من المتقدمين لمسابقة الأئمة 2024 لرفع كفاءتهم قبل عقد الاختبارات المقررة.

وحددت الأوقاف طريقة التسجيل عبر الرابط التالي: من هنا.

ولم تحدد بعد وزارة الأوقاف عن موعد إعلان النتائج للمقبولين في المسابقة، بل حدد لهم دورات تأهيلية استعدادا لاستكمال الاختبارات التي حددتها وزارة الأوقاف.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أيضا أعلن عن مسابقة تعيين 1000 عامل، لشغل وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف عن طريق التعاقد، أن التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ووفقًا لما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن التقديم على وظيفة عامل مسجد بـ مسابقة الأوقاف 2024، بدأ اعتبارا من يوم 2 أبريل 2024، واستمر التقديم حتى يوم 16 أبريل 2024.

شروط التقديم في وظيفة 1000 عامل مسجد بمسابقة الأوقاف 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من الذكور.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.