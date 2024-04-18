أحمد صبور: الساحل الشمالي أصبح محطة لجذب الاستثمار الأجنبي

فيما قال أحمد صبور المطور العقاري وعضو مجلس الشيوخ إن الساحل الشمالي في مصر واحد من أهم وجهات الاستثمار العقاري والسياحي في البلاد، حيث توفر بيئة جذابة ومثيرة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، يمتد الساحل الشمالي على طول البحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن والمنتجعات السياحية الشهيرة مما جعله محطة هامة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل ما يحظي به من امكانيات كبيرة متوقعا أن تشهد الفترة القادمة وجود استثمارات أجنبي جديدة في منطقة الساحل الشمالي في ظل دعم الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف صبور في تصريات خاصة لـ"الدستور" أنه أحد الفرص الاستثمارية الرئيسية في الساحل الشمالي هو قطاع العقارات حيث تتوفر فرص كبيرة للاستثمار في بناء وتطوير الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك المنتجعات السياحية الفاخرة على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، يجذب الجو الساحلي الرائع والمناظر الطبيعية الساحرة المستثمرين والمشترين من داخل وخارج مصر.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، توفر الساحل الشمالي فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة يمكن للمستثمرين تطوير مشاريع فنادق ومنتجعات سياحية متميزة، وكذلك إنشاء مرافق ترفيهية وتجارية تلبي احتياجات السياح والزوار.

وأشار إلى أنه يوفر الساحل الشمالي فرص استثمارية مهمة في قطاع الصناعة والتصنيع يمكن للمستثمرين تأسيس وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية أو الصناعية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للساحل الشمالي والقرب من الشواطئ وموانئ الشحن.

وأكد أنه يمكن للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات في الساحل الشمالي. يمكن تطوير البنية التحتية للنقل وتوفير خدمات اللوجستيات الحديثة لتحسين عمليات الشحن والتوزيع في المنطقة وخارجها.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في الساحل الشمالي من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم للمستثمرين.