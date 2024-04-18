الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أحمد صبور: الساحل الشمالي أصبح محطة لجذب الاستثمار الأجنبي

أحمد صبور
أحمد صبور

فيما قال أحمد صبور المطور العقاري  وعضو مجلس الشيوخ إن الساحل الشمالي في مصر واحد من أهم وجهات الاستثمار العقاري والسياحي في البلاد، حيث توفر بيئة جذابة ومثيرة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، يمتد الساحل الشمالي على طول البحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن والمنتجعات السياحية الشهيرة مما جعله محطة هامة لجذب  الاستثمار الأجنبي في ظل ما يحظي به من امكانيات كبيرة  متوقعا أن تشهد الفترة القادمة وجود استثمارات أجنبي جديدة في منطقة الساحل الشمالي في ظل دعم  الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف صبور في تصريات خاصة لـ"الدستور" أنه أحد الفرص الاستثمارية الرئيسية في الساحل الشمالي هو قطاع العقارات حيث  تتوفر فرص كبيرة للاستثمار في بناء وتطوير الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك المنتجعات السياحية الفاخرة على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، يجذب الجو الساحلي الرائع والمناظر الطبيعية الساحرة المستثمرين والمشترين من داخل وخارج مصر.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، توفر الساحل الشمالي فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة يمكن للمستثمرين تطوير مشاريع فنادق ومنتجعات سياحية متميزة، وكذلك إنشاء مرافق ترفيهية وتجارية تلبي احتياجات السياح والزوار.

وأشار إلى  أنه يوفر الساحل الشمالي فرص استثمارية مهمة في قطاع الصناعة والتصنيع يمكن للمستثمرين تأسيس وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية أو الصناعية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للساحل الشمالي والقرب من الشواطئ وموانئ الشحن.

وأكد أنه يمكن للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات في الساحل الشمالي. يمكن تطوير البنية التحتية للنقل وتوفير خدمات اللوجستيات الحديثة لتحسين عمليات الشحن والتوزيع في المنطقة وخارجها.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في الساحل الشمالي من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم للمستثمرين.

الاستثمارات الأجنبية الساحل الشمالى أسعار الساحل الشمالي استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي أراضى الساحل الشمالي الغربي

مواد متعلقة

ما بعد «رأس الحكمة».. توقعات بزيادة 35% فى أعداد السياح بـ«الساحل الشمالى» خلال موسم الصيف

"رأس الحكمة".. مشروع عملاق يحول الساحل الشمالى لوجهة سياحية عالمية (فيديو)

المجتمعات العمرانية: حققنا أعلى عائد استثمارى بأراضى الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين