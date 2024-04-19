الأنبا نيقولا أنطونيو يترأس احتفالات أسبوع القديس يوحنا الدرجي

ترأس الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، قداس احتفالات الكنيسة بأسبوع القديس يوحنا الدرجي أو السُلمي مؤلف كتاب سلم الفضائل.

وفي الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة

من جهة أخرى، تتعلق بكنيسة الروم الأرثوذكس أيضًا، قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأننا نرفض جرائم القتل التي باتت ظاهرة ملحوظة وبشكل مستمر ومتواصل خلال الفترات الاخيرة في مناطق ال48 حيث بتنا نسمع عن جرائم القتل في اكثر من مدينة وقرية في الداخل هذه الجرائم التي تدخل المواطنين في حالة هلع وخوف وتوتر .

اننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا لكافة هذه الجرائم المرتكبة ونعتقد بأن جرائم القتل انما تتناقض مع ادبياتنا الانسانية والاخلاقية والروحية حيث ان هنالك وصية نكررها دوما (لا تقتل ) .

ومن يقتل انما يعتدي على الارادة الالهية لان الله هو اله الحياة والموت ولا يجوز لاحد ان يعتدي على الحياة البشرية .

نعزي الاسر المكلومة كافة بفقد ابنائها وننادي بضرورة العمل من اجل الحفاظ على السلم الاهلي والعمل على افشال اي مؤامرة او مشروع مشبوه هدفه اثارة الفتن والتشرذم في مجتمعنا .

ان اي قاتل لا يمثل الطائفة التي ينتمي اليها او حتى الاسرة التي ينتمي اليها ايضا ، فهذه تصرفات فردية او قد تكون بإيعاز من جهات معينة ولذلك وجب ان نكون جميعا على قدر من الحكمة والرصانة والوعي والا نقبل بأي مخططات مشبوهة هدفها احداث فتنة وانقسامات وتشرذم في مجتمعنا.

هذا وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية اللاتينية والمارونية والبيزنطية والارمينية والكلدانية والروم الارثوذكس والانجيلية المشيخية ونهضة القداسة والمعمدانية والخمسينية والرسولية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.