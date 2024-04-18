الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الوقائع تنشر قرار تحصيل مقابل تحسين على العقارات والأراضى الفضاء فى قلين بكفرالشيخ

العقارات والأراضى
العقارات والأراضى

نشرت الوقائع الرسمية اليوم، قرار محافظة كفرالشيخ رقم 2215 لسنة 2023 بأن يحصل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

ونص قرار محافظة كفرالشيخ قـرار رقم 2215 لسنة 2023 بتاريخ 3/12/2023 محافظ كفرالشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة واللجنة العليا بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 134 لسنة 2023 بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تحصيل مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها أعمال تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وعلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين المؤرخ 22/11/2023 بشأن تقدير مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة بمدينة قلين؛ وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بكفرالشيخ المؤرخة 29/11/2023 والمرفق بها محضر اجتماع اللجنة العليا المؤرخ 27/11/2023 بشأن مراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم (11) المعقودة بتاريخ 29/11/2023 على هذا الخصوص ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر:

 المـادة الأولى - يحصل مقابل تحسين على العقارات والأراضى الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم 2015 لسنة 2021 لمراجعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لتقدير فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. المـادة الثانية - يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات. المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

الوقائع الرسمية اليوم محافظة كفر الشيخ العقارات والأراضى الفضاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين مقابل تحسين على العقارات أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الوحدات المحلية للمراكز والمدن

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مساحة مشروع "أهالينا 6" بالقاهرة الكبرى

وزير المالية: العاصمة الإدارية جاهزة لاستضافة اجتماعات وزراء المالية العرب

بتوجيهات رئاسية.. زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة خلال السنوات المقبلة

وزير المالية: لدينا موارد طبيعية وبشرية ضخمة تعزز نمو الاقتصادات الإفريقية

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

توجيه عاجل من "الضرائب" للممولين بشأن تقديم الإقرارات

التجارة الإلكترونية في مصر.. وداعًا للمتاعب الضريبية

وزير المالية: جاهزون لنقل تجربة مصر فى التأمين الصحى للبلدان الإفريقية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الإيرادات تتجاوز 43 مليون جنيه.. "شقّو" يواصل التربع على عرش أفلام العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين