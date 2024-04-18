غرق مُسن فى ترعة بمحافظة الشرقية

لقى مسن مصرعه؛ إثر سقوطه في ترعة بحر مويس أمام عزبة منشية يوسف بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول "مسن" يبلغ من العمر 60 عامًا، مقيم بعزبة منشية يوسف منصور بمركز كفر صقر، جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس أمام القرية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.