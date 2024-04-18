إعادة فتح حلقات توريد القطن حتى 25 أبريل

أعلن الدكتور مصطفى عمارة، عضو اللجنة الإعلامية بمركز البحوث الزراعية، والأستاذ بمعهد القطن، عن إعادة فتح حلقات توريد القطن على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء موسم التوريد في 28 من فبراير الماضي، بغرض استلام الأقطان الزهر الموجودة بحوزة التجارالمنتجين لكمية تقرب من حوالي 250 ألف قنطار، وذلك لمدة أسبوع واحد، من اليوم 18 وحتى 25 أبريل الجاري، على أن يقرر بعد ذلك التاريخ موعد المزاد الأخير للموسم الحالي.

وقال عمارة إن اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول الأقطان درست فتح مزاد استثنائي بهدف جمع الأقطان المتراكمة في المخازن، والتي تصل إلى 14% من إجمالي الإنتاج، لتجنب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، في ظل الاحتياجات المتزايدة له محليًا للوفاء بمتطلبات المصانع الحكومية الجديدة والصناعات الوطنية، فضلًا عن أهمية تصديره لتوفير عائد دولاري ما زلنا في حاجة له، كما أن عدم تسويق هذه الكمية يؤدي إلى ضياع الكثير من الأموال على أجهزة الدولة المختلفة، وتهريبها إلى السوق الموازية من الدولايب الأهلية (محالج)، وبالتالي تتسرب بذور هذه الأقطان إلى المزارعين وتؤدي إلى ضياع مجهود الباحثين بمعهد بحوث القطن والعاملين على الحفاظ على نقاوة القطن.

وتابع أن اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول الأقطان درست طرح المزاد الاستثنائي لمحصول القطن، بعدما امتنع مئات الموردين من المزارعين عن بيع أقطانهم خلال المزاد الأخير في مطلع شهر مارس الماضي، اعتراضًا على انخفاض الأسعار حسبما قيل، حيث شهدت أسعار القطن تقلبات خلال مزادات متتالية منذ بداية الموسم في سبتمبر الماضي، بدأت بارتفاع تاريخي عند متوسط 15 ألف جنيه للقنطار في أكتوبر، وصولًا إلى هبوط كبير في نهاية الموسم ليصل القنطار إلى 10 آلاف جنيه في مزاد 4 مارس، وفقًا لبيانات المزادات الـ18 المختلفة التي تم عملها.