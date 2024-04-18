الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى شرق رفح

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أمس الأربعاء، بأن قصفًا إسرائيليا على شرق رفح، بجنوب قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 7 نازحين فلسطينيين، بينهم سيدة و3 أطفال.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد ذكرت في وقت سابق، أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، ارتفع إلى 33 ألفًا و899، بينما زاد عدد المصابين إلى 76 ألفًا و664 مصابًا.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن مجتمع العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية أطلق نداءً عاجلًا لجمع 2.82 مليار دولار لتلبية احتياجات نحو 3.3 مليون فلسطيني.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان، أن هذا المبلغ سيذهب لتمويل جهود الوكالات التابعة لها وشركائها لتلبية "أكثر الاحتياجات إلحاحًا" في قطاع غزة، والضفة الغربية لمدة 9 أشهر من أبريل الجاري.

ونقل البيان عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن النداء جزء من نحو 4  مليارات دولار تحتاجها الأمم المتحدة وشركاؤها لدعم الاحتياجات الأساسية لملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية.

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