الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

التجربة الأولى من نوعها.. طرح إعلان فيلم TRANSFORMERS ONE في الفضاء الخميس

TRANSFORMERS ONE
TRANSFORMERS ONE

في تجربة هي الأولى من نوعها، سيتم إطلاق الإعلان الدعائي الأول لفيلم Transformers One في الفضاء من خلال محاكاة واقعية لـ "سايبرترون"، غدًا الخميس، وسيكون هذا أول فيلم Transformers رسوم متحركة بالكامل يصل إلى دور السينما منذ ما يقارب من 40 عامًا وتتولى شركة Four Star Films توزيع الفيلم في دور العرض المصرية.

فيلم TRANSFORMERS ONE

يبدأ الحدث في الساعة 3 عصرًا من خلال عد تنازلي مباشر يُظهر الرحلة إلى الفضاء. وبعد ساعة واحدة، ستصل المركبة إلى ارتفاع يصل إلى 125،000 قدم فوق الأرض، حيث سيتم الكشف عن العرض الترويجي للفيلم، مع فيديو استعراضي، يقدمه نجوم الصوت كريس هيمسورث وبراين تايري هنري.


يحكي فيلم Transformers One القصة الأصلية المنتظرة طويلًا حول كيف تحولت علاقة أوريون بيكس (هيمسورث) ودي-16 (تايري هنري) من إخوة في الحرب إلى الأعداء أوبتيموس برايم وميجاترون.
الفيلم من إخراج الفائز بجائزة الأوسكار جوش كولي عن (Toy Story 4، Riley’s First Date؟)، ويضم الفيلم أيضًا أصوات سكارليت جوهانسون بدور إليتا-1، وكيغان مايكل كي بدور B-127، وستيف بوسيمي، ولورانس فيشبورن، وجون هام.

فيلم TRANSFORMERS ONE Transformers الفضاء سايبرترون Four Star Films

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