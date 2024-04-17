كيف نجح العوضى فى رمضان دون ياسمين عبدالعزيز؟.. طارق الشناوى يجيب (فيديو)

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنان أحمد العوضي كان في تحد خلال الموسم الرمضاني، وأثبت أنه من الممكن الرهان عليه، لكنه أشار إلى أهمية أن يكون لديه مساحة للحرية، وألا يتوقف عند تجسيد شخصية البطل الشعبي، والمؤكد أنه نجح بدون ياسمين عبد العزيز، ولكن عليه الخروج من حالة البطل الشعبي.

وأوضح "الشناوي" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON" أن أحمد العوضي يسعى للصدارة بين النجوم، ويرغب في أن يكون اسمه في المقدمة، وهذا يضعه في تحد حقيقي لتحقيق أهدافه.

على جانب آخر، أعرب "الشناوي" عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلا: "أنا لست ضد أغاني المهرجانات، لكنني أعترض على الإسفاف".

لم ينس "الشناوي" الحديث عن الفنان الكبير عادل إمام، وأكد أنه موهبة خرافية وله حضور استثنائي، وأضاف: "صاحب الموهبة هيفرض نفسه لو من 'خرم إبرة'".