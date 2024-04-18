4 طرق للإبلاغ عن مخبز مخالف لقرار تسعير الخبز (جراف)

يسأل عدد كبير من المواطنين عن كيفية عمل شكاوى في المخابز المخالفة لقرار خفض أسعار الخبز السياحي الحر، وذلك على الخط الساخن لوزارة التموين، للإبلاغ عن التجار وأصحاب المخابز، سواء المتلاعبين بالأسعار الرسمية المعلنة، أو بالأسعار غير المعلنة رسميًا من الوزارة، أو غير المطابقة لفواتير الشراء، فضلًا عن مخالفات المخابز البلدية والخاصة بمواعيد عملها ووزن وسعر رغيف الخبز البلدي، وكذلك مدى التزام منافذ البقالين بصرف السلع لأصحاب البطاقات بالأسعار الرسمية.

وتستعرض "الدستور " الخطوات التي يمكن للمواطن من خلالها الإبلاغ عن مخبز مخالف لقرار تسعير الخبز.

خطوات الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة

الخط الساخن

ويختص الخط الساخن لوزارة التموين، الذي أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهو نفس الرقم الخاص بجهاز حماية المستهلك «19588» بتلقي شكاوى المواطنين لفحصها وسرعة حلها، بالتزامن مع تقديم شكاوى على رقم تطبيق «واتس آب» على الرقم «9999 7777 015».

كما تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخط الساخن لها «16528» كل ما يتقدم به المواطنون من شكاوى أو استفسارات لفحصها والرد عليها.

كما تستقبل كافة مديريات التموين بالمحافظات التابعة لوزارة التموين كافة الشكاوي عبر أرقامها المعلنة.

اللجنة العليا لمراقبة الأسعار

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأيام القادمة ستشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأشار "المصيلحي"، إلى أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وأن انعقادها سيكون شهريًا.

وأعلن عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، خفض أسعار الخبز السياحي والأفرنجي ‏‏(الفينو) اعتبارًا من يوم اليوم الأربعاء‏‎ ‎‏17 أبريل، وذلك عقب تصديق وزير التموين على القرار.‏

وقال "غراب" خلال تصريحات لـ"الدستور" أمس الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على تحديد سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 25 جراما مقابل 50 قرشًا، بينما وزن 40 جراما ‏بـ75 قرشًا‎.‎

وأضاف أن سعر الرغيف السياحي بوزن 80 جراما سيكون 150 قرشًا، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة تمثل انخفاضًا ‏بنسبة الثلث عن الأسعار الحالية‎.‎‏ ‏

وأشار إلى أنه بالنسبة للمخابز «الأفرنجية»، فإن سعر الرغيف بوزن 25 جرام سيكون بجنيه، وبوزن 50 جرام ‏سيكون بـ 150 قرشًا، لافتا أن نسبة الانخفاض بمقدار 50% بعدما كانت تباع هذه الأصناف بسعر مضاعف. ‏

وأكد أنه سيتم إصدار تعليمات للمخابز بشأن القرار لتطبيق لائحة الأسعار الجديدة اعتبارًا من غد الأربعاء بعد تصديق ‏وزير التموين.