الأونروا: كل مقومات الحياة أصبحت غير موجودة فى قطاع غزة

علق عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن كل مقومات الحياة أصبحت غير موجودة في قطاع غزة.

وتابع أن مدينة غزة باتت غير قابلة للحياة، بعد تدمير كل الأماكن الحيوية مثل شبكات المياه والصرف الصحي وكل ما يهم أي إنسان عادي في مكونات حياته.

وأضاف أن مشكلة سوء التغذية تؤدي إلى الوفاة، أو إعاقات جسدية تلازم أصحابها مدى الحياة، إلا أن نسبة سوء التغذية بين الأطفال حاليا في غزة وصلت إلى 28%.

وتابع: "نحن وجدنا صاروخا يزن 500 طن لم ينفجر في أحد الأماكن في قطاع غزة، وما يدخل من شاحنات مساعدات في قطاع غزة حاليا يستهدف فقط إبقاء الناس أحياء هناك، رغم أن غزة بحاجة إلى زيادة في أعداد شاحنات المساعدات اليومية".