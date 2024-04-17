الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد الشناوى يعزّى وليد سليمان فى وفاة والده

الشناوي فى عزاء والد
الشناوي فى عزاء والد وليد سليمان

حرص أحمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في والد الـ كابتن وليد سليمان، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفي والد رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، الإثنين الماضي، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

تم نقل الجثمان لمحافظة المنيا عقب الوفاة مباشرة، لإتمام مراسم دفن الجثمان والذي تم دفنه بمقابر العائلة عقب صلاة العصر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

ونعى مجلس إدارة الأهلي والد وليد سليمان عبر حساباته على موقع التواصل، كما حرص العديد من نجوم الكرة عبر حساباتهم على تعزية لاعب الأهلي في وفاة والده.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الأهلي بيان تعزية لوالد اللاعب السابق وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، والذي جاء كالتالي:

«الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة (والده)، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

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