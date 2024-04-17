أمير كرارة يقدم واجب العزاء فى والد وليد سليمان

حرص الفنان أمير كرارة على تقديم واجب العزاء في والد كابتن وليد سليمان بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وفاة والد وليد سليمان

توفي والد رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، الإثنين الماضي، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

تم نقل الجثمان لمحافظة المنيا عقب الوفاة مباشرة، لإتمام مراسم دفن الجثمان والذي تم دفنه بمقابر العائلة عقب صلاة العصر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

الأهلي ينعي والد وليد سليمان

نعى مجلس إدارة الأهلي، والد وليد سليمان عبر حساباته على موقع التواصل، كما حرص العديد من نجوم الكرة عبر حساباتهم على تعزية لاعب الأهلي في وفاة والده.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الأهلي بيان تعزية لوالد اللاعب السابق وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، والذي جاء كالتالي:

«الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة «والده»، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

أمير كرارة فى عزاء والد وليد سليمان

أمير كرارة فى عزاء والد وليد سليمان