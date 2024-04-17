الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد حسن ومروان محسن يقدمان واجب العزاء فى والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان

حرص كل من كابتن مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر والأهلي سابقًا، وكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر، على تقديم واجب العزاء في والد كابتن  وليد سليمان، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

عزاء والد وليد سليمان

وكان قد توفي والد كابتن وليد سليمان، لاعب نادي الأهلي، يوم الإثنين الماضي، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وقد كان تولى وليد سليمان منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي منذ أغسطس 2023.

وكتب وليد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويُقام مساء اليوم الأربعاء، عزاء والد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي، بقاعة السلام في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفاة والد وليد سليمان

وتوفي والد وليد سليمان لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يوم الإثنين الماضي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

وتم نقل الجثمان لمحافظة المنيا عقب الوفاة مباشرة، لإتمام مراسم دفن الجثمان والذي تم دفنه بمقابر العائلة عقب صلاة العصر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

الأهلي ينعي وليد سليمان

ونعى مجلس إدارة نادي الأهلي، والد وليد سليمان، عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، كما حرص العديد من نجوم الكرة عبر حساباتهم على تعزية لاعب الأهلي في وفاة والده.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بيان تعزية لوالد اللاعب السابق وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، والذي جاء كالتالي:

"الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة والده، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

435798408_1830580237462889_2460709345282163477_n
435798408_1830580237462889_2460709345282163477_n
438060537_1442545666634501_3315391477409509278_n
438060537_1442545666634501_3315391477409509278_n
438112543_1102145997684451_3516650526702775902_n
438112543_1102145997684451_3516650526702775902_n
434806423_1827075611135981_2033781641914085287_n
434806423_1827075611135981_2033781641914085287_n
438065277_786512599766148_3685420221717334022_n
438065277_786512599766148_3685420221717334022_n
438065086_1194435605300157_2375460751531614996_n
438065086_1194435605300157_2375460751531614996_n
مروان محسن احمد حسن وليد سليمان عزاء والد وليد سليمان وفاة والد وليد سليمان الأهلي ينعي وليد سليمان

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

آخر تطورات الحالة الصحية للأسقف مار ماري عمانويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلي" المبعوث الأممي تربك المشهد الليبي

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذي عرض بعد ثلاثين عاما من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين