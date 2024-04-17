هافيرتز على رأس هجوم أرسنال لمباراة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بايرن ميونخ في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس محمد النني، لاعب منتخبنا وفريق أرسنال، على دكة بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

ويحل أرسنال ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ في تمام التاسعة مساءً بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونخ مع أرسنال في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما.

تشكيل أرسنال لمباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، ويليام صاليبا، تاكيهيرو تومياسو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينو، مارتين أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

فيما جاءت دكة بدلاء أرسنال على النحو الآتي: آرون رامسديل، كارل هين، أولكساندر زينشنكو، جاكوب كيوير، توماس بارتي، ريس نيلسون، فابيو فيريرا، إيميل سميث رو، إيدي نيكيتياه، ليونارد تروسارد، جاب

ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل التأهل للدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب الوحيد المتبقي له هذا الموسم، فيما يأمل أرسنال في إنهاء عقدته أمام بايرن ميونخ وخطف بطاقة التأهل من ميونيخ للاستمرار في رحلته نحو حصد اللقب الأوروبي الأول.

ويسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره بعدما فقد لقب الدوري الألماني، البوندسليجا، للمرة الأولى منذ 11 موسمًا لصالح نادي باير ليفركوزن، والذي حقق اللقب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويدير الهولندي داني ماكيلي، مباراة بايرن ميونخ وأرسنال، ويعاونه الثنائي هيسيل ستيجسترا وجان دي فيريس، مساعدين أول وثانٍ، وساندير فان دير إيك حكمًا رابعًا.

فيما يدير روب ديبيرينك غرفة تقنية الفيديو ويعاونه كلاي روبيرتي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والتي ستنطلق في نفس التوقيت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وتعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لكل منهما.