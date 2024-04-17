أمح الدولى يقدم واجب العزاء فى والد وليد سليمان

حرص أمح الدولي، أحد مشجعي نادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في والد وليد سليمان بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

عزاء والد وليد سليمان

توفي والد وليد سليمان، لاعب الأهلي، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، الإثنين الماضي، وتولى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي، منذ أغسطس 2023، وكتب وليد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويقام مساء اليوم، عزاء والد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي، بقاعة السلام في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفاة والد وليد سليمان

توفي والد رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، الإثنين الماضي، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

تم نقل الجثمان لمحافظة المنيا عقب الوفاة مباشرة، لإتمام مراسم دفن الجثمان والذي تم دفنه بمقابر العائلة عقب صلاة العصر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

الأهلي ينعي وليد سليمان

ونعى مجلس إدارة الأهلي، والد وليد سليمان عبر حساباته على موقع التواصل، كما حرص العديد من نجوم الكرة عبر حساباتهم على تعزية لاعب الأهلي في وفاة والده.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الأهلي، بيان تعزية لوالد اللاعب السابق وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، والذي جاء كالتالي:

«الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة «والده»، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

أمح الدولي خلال عزاء وليد سليمان