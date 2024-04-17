مصر والبحرين.. علاقات متينة ومتكاملة بين البلدين على مر التاريخ (فيديو)

استعرضت قناة إكسترا نيوز العلاقات المميزة التي تربط بين مصر والبحرين على جميع الأصعدة، حيث توصف العلاقات بين البلدين بالمتانة والأخوة منذ قديم الأزل.

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن تلك العلاقات انعكست في الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، والحرص على دفع العلاقات إلى الأمام، وتعزيز جهودهما الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.

وفي عهد الرئيس السيسي شهدت العلاقات المصرية البحرينية تطورًا غير مسبوق، سواء على مستوى العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.

كما تبرهن مواقف القيادات السياسية للدولتين في كل المناسبات على التكاتف والصمود بين القيادة وشعبي البلدين، فعلى المستوى السياسي تنطلق القاهرة والمنامة من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة، قائمة على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول، إضافة إلى تنسيق الجهود؛ لمواجهة التحديات خصوصًا التي تتعلق بأمن منطقة الخليج واستقرارها.

علاقات اقتصادية متكاملة بين مصر والبحرين

أما على المستوى الاقتصادي، فوصلت العلاقات المصرية البحرينية إلى التكامل من خلال مشروعات تنموية مشتركة، مدعومة بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ما أدى إلى تنامِ تلك العلاقات، وهو ما انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البليدن.

أما على المستوى العسكري، يجمع القوات المسلحة لكل من مصر والبحرين عددًا من التدريبات المشتركة في مقدمتها تدريب خالد بن الوليد الذي يعكس انتظام العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وتنسيق الجهود بين الجيشين.