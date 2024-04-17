خبير روسى: بوتين يُظهر العين الحمراء للغرب وينظر للمستقبل بطريقة جيدة

علق الدكتور عاصف ملحم، خبير الشئون الروسية، على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك منعطفًا خطيرًا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن بوتين يظهر العين الحمراء للغرب.

وأضاف أن زيلينسكي يدعو شركاء بلاده لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية أمام تهديدات بوتين المستمرة.

وأشار إلى أن الحرب الأوكرانية أظهرت للعالم أن بوتين كان على حق وينظر للمستقبل بطريقة جيدة، وحافظ على صمود الاقتصاد الروسي، ولم تؤثر هذه الحرب على العمالة اليومية، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية والعربية ترغب في العمل في روسيا.