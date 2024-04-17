الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات

رئيس الوزراء: دعم كامل لتوسعات المجمع الصناعى لـ"هايير الصينية"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة "هايير" الصينية، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية، معبرًا عن تقديره لنموذج مجمع هايير الصناعي المتكامل بالعاشر من رمضان، الذي نجح بعد عام واحد من حصوله على الرخصة الذهبية في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به وهو ما يؤكد جدية الشركة، مضيفًا: "الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتوسعات المُجمع الصناعي للشركة".  

وخلال اللقاء، استعرض أحمد الجندي موقف التوسعات الخاصة بمجمع "هايير" الصناعي المتكامل، بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والمراحل الجديدة التي ستتم إضافتها لهذا المجمع، وذلك ضمن خطة استثمارية ضخمة تنفذها الشركة لتطوير أعمالها في مصر، بهدف توسيع قاعدة منتجاتها لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاري بينهما.

وأعرب المهندس أحمد الجندي عن تقديره لدور الحكومة وأجهزتها في تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة في مصر، وحرص رئيس الوزراء على إتاحة الفرصة للمستثمرين للالتقاء بهم والاستماع إليهم والتوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات لدفع العمل بالمشروعات.

رئيس الوزراء خلال لقائه العضو المنتدب لشركة "هايير" الصينية
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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