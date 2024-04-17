محافظ أسيوط يتابع جهود مديرية التضامن ويؤكد دعمه لتوفير مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ الجهود التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والمعوقات، وتسخير كل الإمكانات وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا بتوفير السلع الأساسية.



وأشار اللواء عصام سعد إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا تحقيقًا لرؤية مصر 2030 تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.



فعاليات ومبادرات وتوزيع كراتين السلع الأساسية



وقد استعرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات ومبادرات وتوزيع كراتين السلع الأساسية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والفئات المستحقة بالمراكز والقرى والنجوع، بالتنسيق مع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلًا عن مناقشة ما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة وفقًا للإمكانات المتاحة.



كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لإحداث تغيير فعلي في واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل.



وأكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في المساهمة ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة كريمة ومعيشة لائقة بكل الطرق الممكنة، لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية للأعمال والفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها بالمراكز والقرى سواء بالنزول ميدانيًا أو عقد الاجتماعات الدورية أو تكليف رؤساء المراكز والأحياء وغيرها، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والارتقاء بها، موجهًا بالاستمرار فى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وخاصة الفئات المستحقة لتحسين جودة حياتهم بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كل القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.