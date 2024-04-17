ترهيب وتدمير منازل.. الاتحاد الأوروبى يدين عنف المُستوطنين المُتصاعد في الضفة الغربية

قال الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث استمر عنف المستوطنين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات في التصاعد بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدان الاتحاد -في بيان صحفي- "جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك التقارير عن مقتل أربعة فلسطينيين".



ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى "تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم".



وجدد التأكيد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة أمام السلام"، مُضيفًا: "في الوضع الحالي، ينبغي توجيه الجهود كافة نحو منع المزيد من التوترات وتهدئة التصعيد".