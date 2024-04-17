الأربعاء 17 أبريل 2024
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كيف حققت مصر أكبر دخل من السياحة خلال الـ3 أشهر الماضية؟.. (فيديو)

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر حققت أكبر دخل من السياحة خلال الـ3 أشهر الماضية وهو الأعلى، حيث ارتفعت نسبة السياحة بنسبة 7%، الأمر الذي يظهر رسالة قوية للغاية عن قدرة الدولة المصرية في ظل الأزمات الإقيليمة التي يشهدها العالم بأكمله.

وأضاف “موسى”، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن المقصد السياحي المصري يمتلك كل شئ، فهناك سياحة ثقافية وعلاجية على أعلى مستوى، خاصة في محافظتي الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الرحلات النيلية التي يشهد جميع السياح الوافدين بتميزها، والمظاهر الطبيعية في سيوة، فضلا عن الأماكن المميزة والأثرية في القاهرة والجيزة.

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