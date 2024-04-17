الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم تشترك فى مراجعات للثانوية العامة مع "المتحدة" ببرنامج "مصر تستطيع"على DMC

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات وامتحانات لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال خدمة جديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في برنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، يوم الجمعة الساعة 8 مساء على قناة dmc.

خدمة مجانية جديدة من "التعليم" لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكل مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدورى على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر أبريل الجاري، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور رضا حجازي بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

ووجه الوزير أيضا بالالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية؛ متضمنًا كل التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين، مؤيدًا بصور وفيديوهات توثيقية، إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة، إضافة إلى تحديد المعلمين المتميزين على مستوى كل مديرية، من واقع التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام.

كما نص الكتاب الدورى على قيام الإدارة المركزية للتعليم العام بمتابعة إجراءات التنفيذ الميداني، فضلا عن قيام السادة مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتقديم جداول المراجعات المنصوص عليها بالجودة المطلوبة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا الكتاب الدوري على أن تبدأ المراجعات النهائية عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر أبريل الجاري.

ونص الكتاب الدوري أيضا على أن يلتزم مديرو المديريات ومديري الإدارات التعليمية بكافة مديريات التربية والتعليم والإدارات المختصة بديوان عام الوزارة بتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري من أحكام في أقرب وقت.

الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج مصر تستطيع الاعلامي احمد فايق قناة dmc

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