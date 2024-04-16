برلماني: الرؤية المصرية أصبحت الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي

قال الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب إن التحركات المصرية إزاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، الهدف منها عدم انزلاق المنطقة ودولها نحو منعطف خطر يؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد حياة الشعوب، لافتًا إلى أن تحركات مصر في الملف الخارجي في السنوات الأخيرة مع كافة دول العالم وتوطيدها لكثير من العلاقات بفضل قيادة الرئيس السيسي كان لها دور كبير في جعل كلمتها مسموعة وذات صدى كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ولفت “عبد العال”، في تصريحات اليوم، أن مصر أصبحت ضمانة الاستقرار الاقليمي، وأصبحت ذات طرف أصيل لتقديم حلول فعالة من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة والمتصاعدة، مشيرا إلى أن الرئيس أول من حذر من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة، قائلا: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته ويطبق مبادىء القانون الدولي المكلف بتنفيذها، تحقيقا للعدالة الشاملة.

وأكد نائب الاسكندرية "ضرورة تكثيف الجهود المصرية والتواصل مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الموقف، لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار، سيهدد الملايين.

واختتم عبد العال حديثه بالقول:"القيادة السياسية لديها من حكمة العقل ورشد التفكير وحسن اتخاذ القرار ما يجعلها صائبة في رؤيتها التي تدعم سبل السلم والاستقرار والتنمية، وحرصها على عدم الدخول في صراعات صفرية لن تجدي أو تفيد.