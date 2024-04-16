الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين لعضوية مجالس إدارات الصحف القومية

عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وتم موافاة المؤسسات صباح اليوم بالكشوف المبدئية للمرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها. 

يمكن مطالعة الكشوف من خلال اللينك التالي:

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إغلاق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

وسيبدأ تقديم الطعون والتنازلات أيام  ١٧- ١٨ -٢١- ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة الكائن في  ٤-٦ شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29-4-2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.

لجنة للإشراف على الانتخابات

وشكّلت الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن المقرر أن تتم  الانتخابات في مؤسسة الأهرام يوم 13 مايو 2024، يعقبها الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم  16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم  26 مايو 2024.

وأكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر حتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

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