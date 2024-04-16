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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل أتلتيكو.. تغيير وحيد في صفوف كتيبة سيميوني أمام دورتموند

أتلتيكو
أتلتيكو

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويقود الهجوم أنطوان جريزمان وألفارو موراتا وبدأ في وسط الملعب كوكي، يورنتي ورودريجو دي بول.

تشكيل أتلتيكو.. تغيير وحيد في صفوف كتيبة سيميوني أمام دورتموند

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمنيز، فيتسل، أزبيليكوتا، هيرموسو

خط الوسط: يورنتي، كوكي، دي بول

خط الهجوم: موراتا، جريزمان

مشوار أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما صعد فريق بروسيا دورتموند للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على “بي إس في آيندهوفن” الهولندي بنتيجة 3-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من التشامبيونزليج.

اتلتيكو مدريد موراتا دورتموند روسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا

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