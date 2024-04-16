مهند المبيضين: استقرار الأردن وأمنه معيار مقدس.. والملك يحشد الموقف الدولى لوقف الحرب

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، إن الأردن مستمر بقيادة الملك عبدالله الثاني في حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، وتأكيد أهمية خفض التصعيد الإقليمي في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة دورية تقام أسبوعيًا، لمنتدى التواصل الحكومي عقدت اليوم الثلاثاء، وفيها أعرب المبيضين، عن أن ثقة الأردنيين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي كبيرة في الحفاظ على أمن الأردن وسيادته من كل سوء وأطماع تريد زعزعة أمننا، وعزز بالقول: "استقرار الأردن وأمنه هو المعيار المقدس الذي يعلو على جميع المعايير الأخرى، ونحن لا نتخلى عن مهامنا وأدوارنا العربية والإسلامية، ومواقف الأردن مشرفة وقيادته الهاشمية تدافع عن القضية الفلسطينية عبر أكثر من قرن من زمان".

جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة

الوزير المبيضين لفت إلى أن جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة، وقوافل المساعدات البرية التي تسيرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى أن هذه الجهود الإغاثية تتم بشكل يومي، بمشاركة وتعزيز من الدول الصديقة والمجتمع الدولي، منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات العربية وغيرها.

وأعلن عن أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت اليوم خمسة إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول شقيقة وصديقة استهدفت عددًا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي ذات الوقت أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيدًا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 84 إنزالًا جويًا أردنيًا، 190 إنزالًا جويًا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

التوترات التي تمر بها المنطقة

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، قال فيما يتعلق حول التوترات التي تمر بها المنطقة إن الحكومة استخدمت جميع السبل المتاحة لإيضاح ما يجري للمواطنين من خلال البيان الفني الذي صدر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، والبيان الذي تلاه من الحكومة حول عدم نشر أخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، إن مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد أن سيرورة الحياة مستمرة ولا داعي للخوف، "ونحن نعول دائمًا على وعي الأردنيين وإيمانهم بدور قيادتهم الهاشمية وجيشنا العربي"، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على جميع وسائل الإعلام وتعمل على توفير الرواية الحقيقية، وتؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.

جاء عقد المنتدى وسط حراك دبلوماسي وسياسي تشهده العاصمة الأردنية عمان، يقوده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والحكومة الأردنية، والوزارات المعنية، بهدف تعزيز مساعي منع التصعيد الإقليمي وإيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية المستعرة على غزة، ومحاولات دولة الاحتلال وحكومتها التصعيد، ومنع إيقاف الحرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واستمرار حرب الإبادة والمجاعة.