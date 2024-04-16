برلمانى: مصر أول مَن نبّهت العالم لخطورة اتساع الحرب فى غزة

حذّر محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، من تداعيات حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، قائلًا: "ستتسبب فى توسيع دائرة الصراع من خلال دخول قوى إقليمية فى هذه الحرب، واتساع نطاقها بشكل مدمر ليشمل دولًا أخرى بالمنطقة.

وطالب العمدة، في تصريحات اليوم، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والوقوف وقفة جادة، والضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، لافتًا إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي كانت أول من نبه إلى خطورة هذه الأوضاع وتداعيات استمرار الحرب.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الاتصالات والتحركات التي تقوم بها مصر بعد الضربة الصاروخية من جانب إيران لدولة الاحتلال: "مصر تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب وتوسعها".

وأضاف نائب الصعيد أن مصر قادرة على حماية توازنها الاستراتيجى فى ظل ما تتعرض له المنطقة، وعدم التورط فى المشكلات والصراعات الإقليمية التى يمكن أن تعرقل المشروع المصرى التنموي الكبير، كما أن تحذيراتها بخصوص اتساع الصراع فيه مصلحة كل دول المنطقة وليس مصلحة مصر فقط.

واختتم العمدة بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعودة للتسوية السياسية، كفيل بإنهاء الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار المنشود.