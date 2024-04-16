رويترز: تحويل مؤقت للرحلات المتجهة لمطار دبي لحين تحسن الأحوال الجوية

أعلن مطار دبي الدولي، الثلاثاء، تحويل مسار الرحلات المتجهة إلى مطار دبي الدولي هذا المساء، لحين تحسن الظروف الجوية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقال متحدث باسم مطار دبي الدولي، إنه تقرر إجراء تحويل مؤقت لجميع الرحلات الجوية القادمة المقرر وصولها مساء اليوم الثلاثاء، لحين تحسن الوضع وستستمر رحلات المغادرة في العمل كالمعتاد.

وأكد أنه سيتم تحويل الرحلات إلى أقرب "المطارات المتاحة"؛ ومع ذلك القرار متروك لشركة الطيران.

تعليق العمليات مؤقتا في مطار دبي الدولي

وفي السياق ذاته، علقت العمليات مؤقتًا لمدة 25 دقيقة في مطار دبي الدولي؛ إلغاء 45 رحلة جوية، حيث انه تم إلغاء 17 رحلة جوية بسبب سوء الأحوال الجوية تعطل العمليات في مطار دبي الدولي.

وقال المتحدث انه يعمل المطار بجد مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية وتقليل الإزعاج لعملائنا".

واضاف البيان: ندعو المسافرين إلى مراجعة شركة الطيران التي يسافرون معها مباشرة للحصول على أحدث المعلومات حول حالة رحلتهم.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران إنه يتعين على الركاب أيضًا إتاحة وقت إضافي للسفر إلى المطار واستخدام مترو دبي حيثما أمكن ذلك.