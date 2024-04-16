الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يتجنّب المكالمة الهاتفية من ريشى سوناك

نتنياهو
نتنياهو

أفادت تقارير، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجنّب مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد أن كان مقررًا أن يتحدثا أمس الإثنين، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير، لكنه لم يوضح ما إذا كان الزعيمان قد تحدثا بعد، وفق صحيفة الجارديان. 

وقال سوناك، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم أمس، إنه "سيتحدث قريبًا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة كيف يمكننا منع المزيد من التصعيد" في مواجهة الهجوم الذي شنته إيران في نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة التلجراف أن سوناك يسعى للتحدث مع الزعيم الإسرائيلي منذ أكثر من 36 ساعة.

عدم تصاعد الضربات الإيرانية 

txt

عزلة دولية تثير مخاوف إسرائيل.. مأزق جديد أمام نتنياهو بسبب إيران


وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أن حربها ضد حماس يجب ألا تتصاعد بعد الضربات الإيرانية.

وقال توماس جرينفيلد لشبكة MSNBC يوم الثلاثاء: "إنها ذات تأثير أكبر على المنطقة".

لكن مرة أخرى، يجب أن أقول إن إسرائيل، ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، سوف يتخذ القرار بشأن ما ستفعله إسرائيل.

أضافت أن إسرائيل ستواصل تلقي دعم البيت الأبيض "إذا تعرضت لنوع الهجوم الذي تعرضت له للتو من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس أن القائد الميداني المسئول عن منطقة الناقورة، قُتل في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وبحسب التقرير البريطاني الصادر اليوم فقد سمى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشخص باسم إسماعيل يوسف باز، ووصفه بأنه "مسئول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله"، مضيفًا: وكجزء من منصبه، شارك في تقديم وتخطيط إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه دولة إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان.

نتنياهو إسرائيل إيران بريطانيا سوناك

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طوباس الفلسطينية

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"