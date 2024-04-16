تقارير إسرائيلية: نتنياهو يتجنّب المكالمة الهاتفية من ريشى سوناك

أفادت تقارير، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجنّب مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد أن كان مقررًا أن يتحدثا أمس الإثنين، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير، لكنه لم يوضح ما إذا كان الزعيمان قد تحدثا بعد، وفق صحيفة الجارديان.

وقال سوناك، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم أمس، إنه "سيتحدث قريبًا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة كيف يمكننا منع المزيد من التصعيد" في مواجهة الهجوم الذي شنته إيران في نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة التلجراف أن سوناك يسعى للتحدث مع الزعيم الإسرائيلي منذ أكثر من 36 ساعة.

عدم تصاعد الضربات الإيرانية



وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أن حربها ضد حماس يجب ألا تتصاعد بعد الضربات الإيرانية.

وقال توماس جرينفيلد لشبكة MSNBC يوم الثلاثاء: "إنها ذات تأثير أكبر على المنطقة".

لكن مرة أخرى، يجب أن أقول إن إسرائيل، ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، سوف يتخذ القرار بشأن ما ستفعله إسرائيل.

أضافت أن إسرائيل ستواصل تلقي دعم البيت الأبيض "إذا تعرضت لنوع الهجوم الذي تعرضت له للتو من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس أن القائد الميداني المسئول عن منطقة الناقورة، قُتل في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وبحسب التقرير البريطاني الصادر اليوم فقد سمى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشخص باسم إسماعيل يوسف باز، ووصفه بأنه "مسئول كبير ومخضرم في الجناح العسكري لحزب الله"، مضيفًا: وكجزء من منصبه، شارك في تقديم وتخطيط إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات باتجاه دولة إسرائيل من المنطقة الساحلية في لبنان.