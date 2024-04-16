3 مسئولين من اتحاد الكرة يرافقون بعثة منتخب الناشئين فى الجزائر

قرر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، مرافقة بعثة منتخب الناشئين الذى يقوده أحمد الكأس إلى الجزائر للمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا، التى تجرى خلال الفترة من 16 أبريل الجارى حتى يوم 26 من الشهر نفسه.

ويرأس بعثة منتخب الناشئين إيهاب الكومى عضو مجلس الجبلاية، إلا أن رئيس اتحاد الكرة أصر على مصاحبة البعثة بعد تلقية دعوة للحضور من جانب اتحاد شمال إفريقيا.

وتوجهت بعثة منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس إلى الجزائر صباح اليوم للمشاركة فى دورة شمال إفريقيا، حيث يرافق البعثة أيضا محمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة.

كان منتخب الناشئين قد خاض معسكرا مغلقا فى القاهرة على مدار الأسبوع الماضى استعدادا لهذه البطولة، حيث خضع لاعبو منتخب مصر 2008 لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم إجراء كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويبدأ منتخب مصر للناشئين مشواره فى تلك البطولة الودية بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليبيا ثم المغرب ثم الجزائر.