لماذا هاجمت إيران إسرائيل؟.. كواليس وخلفيات الصراع فى سطور

في وقت متأخر من يوم السبت الموافق 13 أبريل، أطلق الحرس الثوري الإيراني مئات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل، ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالهجوم "غير المسبوق"، لتتزايد مخاوف دول المنطقة من اشتعال حرب إقليمية.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، كواليس وخلفيات الصراع بين طهران وتل أبيب..

لماذا هاجمت إيران إسرائيل؟

انخرطت إيران وإسرائيل منذ فترة طويلة في حرب سرية، حيث هاجمت كل منهما مصالح الأخرى في البر والبحر والجو وفي الفضاء الإلكتروني.

وشنت إسرائيل سلسلة من الهجمات بما في ذلك قتل كبير العلماء النوويين الإيرانيين، محسن فخري زاده، في عام 2021، واغتيال قائد الحرس الثوري الإسلامي، العقيد صياد خديي، في عام 2022.

وتصاعد الصراع في الأول من أبريل، عندما قصفت طائرات حربية مبنى في دمشق يعد جزءًا من مجمع السفارة الإيرانية، وفقًا لمسئولين إيرانيين وسوريين، وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة من كبار القادة وأربعة ضباط يشرفون على العمليات السرية الإيرانية في الشرق الأوسط، ولم تعلن إسرائيل عن مسئوليتها علنًا عن الهجمات، لكن إيران توعدت بالرد.

ماذا حدث خلال الهجوم الإيراني؟

كان الهجوم الإيراني متوقعًا منذ أيام، وفي النهاية نفذت إيران خطتها بإطلاق مئات الصواريق وعشرات الطائرات المسيّرة، أصابت قاعدة جوية إسرائيلية في صحراء النقب بأضرار وعدد من المناطق الإسرائيلية وفقًا للحرس الثوري الإيراني.

ماذا قال القادة عن الهجوم؟

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد بالرد الدفاعي، قائلًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد اعترضنا. لقد حظرنا. معًا سوف نفوز".

بينما أصدر زعماء مجموعة الدول السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إعلانًا مشتركًا بعد اجتماع افتراضي يوم الأحد الماضي أعاد التأكيد على دعم إسرائيل واتهم إيران بـإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه.

في حين عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا يوم الأحد، وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، إن الوقت قد حان للتراجع عن حافة الهاوية، كما حث زعماء آخرون، بمن في ذلك قادة بريطانيا وفرنسا، على ضبط النفس.

وانتهت "حرب الظل" الإيرانية الإسرائيلية في 13 أبريل، حيث أطلقت إيران 170 طائرة بدون طيار و150 صاروخًا تنوعت بين كروز وباليستية على إسرائيل من الأراضي الإيرانية.

وكان هذا ردًا من الجمهورية الإسلامية على هدم إسرائيل مبنى دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل 12 يومًا.