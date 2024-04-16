شؤون الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسيطنية، الثلاثاء، أن 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت شؤون الأسري، في بيان لها اليوم، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من إبريل من كل عام، أن من بين المعتقلات 60 من الضفة، و3 القدس، و9 من داخل أراضي عام 1948، و6 من قطاع غزة، منهن 50 موقوفة، و21 محكومات بالسجن الإداري، و7 صدر بحقهن أحكام على فترات متفاوتة.

ولفتت محامية شؤون الأسري خلال زيارتها لسجن الدامون، إلى أن المعتقلتين أمان نافع التي تبلغ من العمر 60 عاما، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وهي زوجة نائل البرغوثي، أقدم أسير فلسطيني، وأسماء شتات من دير البلح وسط قطاع غزة، تعرضتا للتنكيل أثناء اعتقالهما.

شؤون الأسري: ضرب قاس لأكثر من مرة بحق المعتقلات في سجن الدامون

وأوضحت محامية شؤون الأسري، أن المعتقلة نافع صدر بحقها حكما بالسجن الإداري لمدة 3 أشهر، من المفترض أن ينتهي بتاريخ 4 يونيو المقبل.

وبخصوص المعتقلة شتات، فقد تم احضارها الى "الدامون" قبل 15 يوما، بعد اعتقالها مع زوجها عرفات من منزلهما، وإصابته بالرصاص في قدمه، تاركين خلفهما 3 أطفال، أكبرهم عمره 13 عاما، وأصغرهم 3 أعوام.

وأوضحت أن شتات تعرضت لتحقيق قاسٍ، وضرب شديد أكثر من مرة، ما زالت آثاره واضحة على وجهها حتى اليوم، كما أصيبت بانهيار عصبي عند إحضار زوجها كأداة ضغط عليها، حيث كان مقيد الأيدي ورجليه مغطاة بقطعة قماش، وقد بدت عليه علامات التعب والتعذيب.

من جانب اخر، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ193.