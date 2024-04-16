الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال يستعد لمزيد من التحركات عقب الهجوم الإيراني الأخير

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال يستعد لمزيد من التحركات عقب الهجوم الإيراني الأخير، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، دعت إسرائيل إلى تجنب الرد العسكري على إيران.  

كما أشار مسئول أوروبي، في تصريحات لـ"بوليتيكو"، إلى أنه سيتم فرض عقوبات أوروبية هذا الأسبوع على إيران.

وتابع: "أكدنا لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضرورة عدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي للتصعيد".

الهجوم الايراني إسرائيل

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