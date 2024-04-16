برنامج الأغذية العالمي يحذر مخاطر المجاعة في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

حذر برنامج الأغذية العالمي، من مخاطر المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 193 يوما.

الحاجة ضرورية لوقف إنساني لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل أوسع إلى المناطق

وقال البرنامج وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "كي نتغلب على المجاعة في غزة فإن الحاجة ضرورية لوقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع إلى المناطق، مضيفًا بسبب استمرار القصف والحصار المطبق على قطاع غزة من كل الجهات، يواجه نحو 2.2 مليون من سكان غزة المجاعة، ولاسيما في الشمال".

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن العديد من الرضع والأطفال لقوا مصرعهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة تحديدا، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع وصول فرق الإغاثة إلى القطاع.