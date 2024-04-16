عاجل.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون جسرا فى سان فرانسيسكو الأمريكية

أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين، جسر "جولدن جايت" الذي يعتبر أحد معالم مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ 192 يوما.

وأظهرت مشاهد التقطت من الجو طابورا طويلا من السيارات المتوقفة على الجسر الأحمر، فيما ظهرت المسالك في الاتجاه المعاكس خالية تماما.

ومنع المتظاهرون حركة الدخول والخروج من المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا، رافعين لافتة كتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة"، و"ارفعوا الحصار عن غزة"، وعرقلوا حركة المرور لفترة في الجسر عبر إيقاف المركبات.

وتندرج التظاهرة في إطار مبادرة سميت "ايه 15 أكشن"، تسعى إلى إغلاق مدن كبرى عدة في أنحاء العالم تضامنا مع فلسطين، كما قطع متظاهرون الطرق المؤدية الى مطار شيكاغو، وجرت تظاهرة مماثلة في لوس انجليس.

وتحدث الموقع الالكتروني للمنظمين عن نحو أربعين مدينة يتوقع أن تشهد تحركات في دول مختلفة، بينها أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية، وكتب المنظمون على موقعهم "في كل مدينة سنركز على نقاط الإنتاج والتنقل بهدف إحداث أكبر تأثير اقتصادي ممكن".