الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شجار وضرب بالأيدى فى برلمان جورجيا (فيديو)

البرلمان الجورجي
البرلمان الجورجي

اندلع شجار عنيف بين النواب في البرلمان الجورجي، أثناء مناقشة مشروع قانون مثير للجدل بشأن "العملاء الأجانب".

وتشاجر النواب عندما حاول أعضاء الحزب الحاكم، تقديم مشروع القانون، وفقًا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض المشروع لانتقادات محلية ودولية باعتباره يحد من الحريات الأساسية ويعوق توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم تأجيله في 2023 بعد أن أثار احتجاجات على مستوى البلاد.

وكان حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، قدم مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب إلى البرلمان، وهو قانون يستفيد من الغرب في تمويل التخريب والسيطرة على البلدان بشكل ناعم ملون، ما تسبب احتجاجات حاشدة في البلاد، واحتشد الآلاف أمام البرلمان الجورجي احتجاجًا على مشروع القانون الذي يعتبر الجماعات الممولة من الخارج "عملاء أجانب".

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