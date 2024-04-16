الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأردن: عدم السماح لأى طرف باستخدام المجال الجوى لأى غاية

الطيران الأردني
الطيران الأردني

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أنه في حوالي الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية، لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة.

 

وتأتي زيادة الطلعات الجوية تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، "نظرا لما تشكله من تعد على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه"، وفقا لبيان رسمي.

 

ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، المواطنين، إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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