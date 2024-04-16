زيلينسكى: تقارير استخباراتية تكشف مخططات روسيا فى الفترة المقبلة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، أن تقارير استخباراتية أوكرانية تكشف عن مخططات روسيا في الربيع، حيث تسعى إلى تكثيف أعمالها الهجومية.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال خطابه اليومي أنه خلال اجتماع هيئة أركان القائد الأعلى، كانت هناك تقارير استخباراتية مهمة من قبل رئيس جهاز المخابرات الخارجية أوليه إيفاشينكو ورئيس استخبارات الدفاع كيريلو بودانوف حول التصرفات الروسية في فصلي الربيع والصيف.

وقال زيلينسكي "من الواضح أن الجنون في الكرملين لا يزال متفشيا والمحتل سيحاول تكثيف أعماله الهجومية وسنرد"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وترأس زيلينسكي اليوم اجتماعًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية لمناقشة احتياجات البلاد الدفاعية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.