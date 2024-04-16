الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إيران تلاعبت بإسرائيل.. محلل سياسى يكشف خطة طهران لإغراق تل أبيب فى الصراع

صواريخ إيران
صواريخ إيران

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عن خطة إيران لإغراق تل أبيب في الصراع الجيوسياسي، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة في ظل التوترات الراهنة.

وأكد سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد أن العالم يتأثر بالحروب والأوبئة، كما أن التأثير الاقتصادي والعولمة نتاج الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرا إلى أن الدول البناءة تسعى لحماية أمنها القومي.

وأوضح أن إسرائيل تم التلاعب بها من قبل إيران وأصبحت دولة حمقاء، مؤكدا أن إيران تسعى لتكون في الصف الثاني من العالم بعد أمريكا وروسيا والصين والهند، وأشار إلى أن هناك 14 مليون سوري تحولوا للاجئين بسبب عدم احترام القانون الدولي في الحروب، كما أن إيران لا تحمي الشعب السوري.

وأشار "سعيد" إلى تدهور مستوى النخبة في إسرائيل، مؤكدا أن إيران أرادت أن تفعل في عمليتها الأخيرة مثلما فعلت إسرائيل لسكان غزة، وأوضح أن أكبر نتيجة حققتها إيران من العملية هي إصابة طفل بسبب شظايا طائرة مسيرة فقط، وفي الختام، أشار إلى وجود حملات من حماس وإيران على الأردن لوقف عمليات البناء والتنمية.

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