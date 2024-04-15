الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالمنعم سعيد يكشف عن انقسام داخل إسرائيل حول توجيه ضربات لإيران (فيديو)

انقسام إسرائيلي
انقسام إسرائيلي

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عن تفاصيل مهمة حول التوترات الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة في ظل التصاعد الحاد في الأحداث، مؤكدا أن هناك انقسامًا داخل إسرائيل بشأن توجيه ضربات لإيران.

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن إيران وجهت رسالة لأمريكا بعد الهجوم على إسرائيل، مؤكدة أن لديها قدرات عسكرية تمكنها من مواجهة تل أبيب، كما أن هذا التبادل بين الطرفين يعكس حدة التوتر في المنطقة.

وأضاف أن هناك جزء من إسرائيل يرون أنه يجب الرد على إيران ومهاجمتها مرة أخرى، بينما يرى الجزء الآخر أنه يجب الامتناع عن الرد لتجنب تصاعد التوترات، بالإضافة إلى أن التحالف الأمريكي الفرنسي البريطاني مع إسرائيل يشكل قوة عسكرية كبيرة، وهذا يعني أنه لن يكون هناك هجوم آخر من إيران على إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل لن توجه ضربات عسكرية مباشرة ضد إيران، ولكنها ستستمر في ضرب أهداف إيرانية في العراق وسوريا، موضحا أن المنطقة تشهد صراعات مختلفة في العديد من المناطق، مثل البحر الأحمر والعراق والجبهة السورية واللبنانية، وكل هذه الصراعات تستهدف أهدافًا إيرانية.

واختتم "سعيد" حديثه، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من نقص في الأمن الإقليمي، وهذا يؤثر على الأنشطة الاقتصادية، مثل قناة السويس وعمليات الاستثمار في المنطقة.

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