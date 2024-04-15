فايز فرحات: "الأهرام" لديها قدرات إنتاجية كثيرة لخدمة النشاط الصحفى

قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الأهرام تمتلك جامعة، وهناك مشروع نادٍ اقترب من الانطلاق.

وأضاف "فرحات" خلال حواره لبرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن دور الإدارة في المؤسسة الصحفية هو توفير القدرات المالية ومناخ العمل المناسب؛ لمساعدة الأذرع التحريرية.

وأشار إلى أن الأهرام لديها إدارات إنتاجية كثيرة، بالإضافة إلى قطاع الإعلانات ووكالة الأهرام للإعلان، وإدارات إعلانية أخرى في مجال الـIT ومجالات مختلفة.

وتابع: أن وظيفة كل هذا الكيان أو القدرات الاقتصادية خدمة النشاط الصحفي، وهذا هو دور الإدارة في إعادة النظر باستمرار في الهياكل المالية وتطوير موارد جديدة للتمويل، بالإضافة إلى عمليات الإصلاح الإداري المستمر لخدمة القطاع التحريري بكل مكوناته المختلفة بداية من الصحيفة الورقة مرورًا بالموقع الإلكتروني، وغيرها من الإصدارات المتخصصة.