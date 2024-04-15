متى ترد إسرائيل على هجوم إيران؟.. أحمد موسى يُفجر مفاجأة (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تقارير عبرية تشير إلى أن جيش الاحتلال قد يرد الليلة على العملية العسكرية الإيرانية الأخيرة.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن الضربة ستنفذها القوات الجوية على مواقع إيرانية.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة غير موافقة على تنفيذ تلك العملية العسكرية حاليًا، بهدف تجنب تصاعد التوترات، وفي حال تنفيذ عملية أخرى من قبل إيران، سيكون الرد الإسرائيلي أكثر انتقامًا من العملية الأولى.

وأكد "موسى" أن إسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري دون دعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومن الممكن أن تتدخل إيطاليا وقوى أخرى في الصراع العسكري إذا احتدمت الأمور.

وفيما يتعلق بمعلومات الضربة العسكرية الإيرانية، أشار موسى إلى أن البنتاغون اعترف بأنه كان يمتلك معلومات كاملة عنها، وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزارة الخارجية أيضًا، اعترفوا بامتلاكهم معلومات مفصلة حول تفاصيل العملية العسكرية الإيرانية.

وأشار "موسى" إلى أن تركيا كانت طرفًا في العملية الإيرانية، وكان هناك تضارب في آراء خارجية إيران بين وزير الخارجية والمتحدث الرسمي حول معرفة أمريكا بتفاصيل العملية العسكرية على تل أبيب.