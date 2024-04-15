"المصريين الأحرار" يكرم شابا بأسيوط ينتصر على إدمان المخدرات ويحفظ القرآن الكريم كاملًا

كرم حزب المصريين الأحرار الشاب عمر عنتر نادى سلامة، في حفل أقيم بمقره في أسيوط، بحضور اللواء محمد العسقلاني، أمين محافظة أسيوط، ومحمد أبوعين، أمين التنظيم، في خطوة تعكس اهتمام حزب المصريين الأحرار بدعم الشباب وتشجيعهم على السلوك الصحيح.

جاء ذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

ويُجسد عمر قصة ملهمة تُجسد روح العزيمة والإرادة القوية، حيث نجح في التغلب على إدمان المخدرات، ليصبح رمزًا يُحتذى به للشباب الساعي للارتقاء بالنفس والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة.

وتمكن عمر، بفضل عزيمته وإرادته القوية، من الإقلاع عن المخدرات واتخاذ خطوة حاسمة نحو السلوك الصحيح، وذلك بتوجيه من شيخه الذي ساعده على حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وأشاد محمد أبوعين، أمين التنظيم بأسيوط، بهذه التجربة الملهمة، مؤكدًا حرص حزب المصريين الأحرار على تكريم ودعم كل نموذج يُجسد قيم العزيمة والإرادة والصبر، ويُساهم في نشر رسالة إيجابية تُحفز الشباب على السلوك الصحيح والابتعاد عن المخدرات.