الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يكرم شابا بأسيوط ينتصر على إدمان المخدرات ويحفظ القرآن الكريم كاملًا

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

كرم حزب المصريين الأحرار الشاب عمر عنتر نادى سلامة، في حفل أقيم بمقره في أسيوط، بحضور اللواء محمد العسقلاني، أمين محافظة أسيوط، ومحمد أبوعين، أمين التنظيم، في خطوة تعكس اهتمام حزب المصريين الأحرار بدعم الشباب وتشجيعهم على السلوك الصحيح.

جاء ذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

ويُجسد عمر قصة ملهمة تُجسد روح العزيمة والإرادة القوية، حيث نجح في التغلب على إدمان المخدرات، ليصبح رمزًا يُحتذى به للشباب الساعي للارتقاء بالنفس والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة.

txt

المصريين الأحرار: الرئيس فتح أبوابًا متسعة مع الأشقاء لاستعادة دور مصر الإقليمى والدولى

txt

عصام خليل رئيس «المصريين الأحرار»: السيسى نقلنا من «ركام دولة» إلى مصر التى يحلم بها الجميع

وتمكن عمر، بفضل عزيمته وإرادته القوية، من الإقلاع عن المخدرات واتخاذ خطوة حاسمة نحو السلوك الصحيح، وذلك بتوجيه من شيخه الذي ساعده على حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وأشاد محمد أبوعين، أمين التنظيم بأسيوط، بهذه التجربة الملهمة، مؤكدًا حرص حزب المصريين الأحرار على تكريم ودعم كل نموذج يُجسد قيم العزيمة والإرادة والصبر، ويُساهم في نشر رسالة إيجابية تُحفز الشباب على السلوك الصحيح والابتعاد عن المخدرات.

اللواء محمد العسقلاني اسيوط المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل الإرادة القوية المخدرات التجربة الملهمة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟