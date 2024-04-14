الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار: الرئيس فتح أبواب متسعة مع الأشقاء لاستعادة دور مصر الإقليمي والدولي

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بالملف الخارجي على مدار سنوات حكمه حتى الآن، واستطاع أن يزيل الجليد مع الاشقاء وفتح أبواب عظيمة لاستعادة دور مصر الاقليمي والدولي وكانت بلادنا شريك فاعل في حل الأزمات الإقليمية.

وأكد خليل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس عمل على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والدول الإفريقية والتعاون الدولي في مختلف المجالات وجذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة.

وتابع: تعامل مع الملفات الحساسة بحرافية عظيمة وجدارة القائد سواء مع ملفات الامن المائي وملف حقوق الانسان الذى عزز فيها دور المجتمع المدنى بصورة كبيرة واطلق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واهتم بكافة الفئات ولاسيما ذوى الهمم الذين لم ينالوا اهتماما عبر عقود سابقة.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل منذ الوهلة الاولي رب للبيت ويسعي بكل قوة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين ورسم خارطة مستقبلية للاجيال الجديدة في تأسيس اركان دولة قوية وقادرة وواعية، ولم يتواني لحظة واحدة في الدفع بالحكومة للعمل الجاد على خدمة المواطن بكافة الصور والاشكال ولو عددنا مبادرات الرئيس الهادفة خدمة الشارع المصري من صحة ورعاية ومعيشة وغيرها لن يكفيها مجلدات.

على صعيد أخر ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، جهود القيادة السياسية وتكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام، بعدما شنت إيران هجومًا جويًا على إسرائيل، بعد أسبوعين من هجوم تل أبيب على قنصلية طهران في دمشق.

مجلس الشيوخ الدكتور عصام خليل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل الملف الخارجي الرئيس السيسي

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