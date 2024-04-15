الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

85 دقيقة.. الأهلى يدرك التعادل ويسيطر على اللقاء أمام الزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

مرت 30 دقيقة من الشوط الثاني بين الأهلي والزمالك، في قمة الدوري مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بهدف في الدقائق الأخيرة أحرزه سيف الدين الجزيري.


وسدد عمرو السولية بقوة بالدقيقة الأولى، من خارج المنطقة لكنها مرت على يسار عواد.


واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 54، قبل أن يعود ويلغيها بعد العودة لتقنية "الفار" بسبب تحايل على سيف الجزيري.

وفي الدقيقة 71 سدد رضا سليم كرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية عمر كمال علت مرمى عواد.


وأدرك أحمد عبدالقادر البديل التعادل بالدقيقة 73، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رضا سليم.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في دوري نايل

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر– حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا- أحمد حمدي- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر-  سيف الدين الجزيري.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- علي معلول.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا– كريم نيدفيد– محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر– أنتوني موديست- عمر كمال.

ترتيب الزمالك والأهلي في دوري نايل

يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن. 

 

بينما يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن. 

الاهلى الاهلي والزمالك الزمالك رضا سليم الجزيري

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