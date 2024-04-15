يغذي الشعر ويمنع القشرة.. فوائد مذهلة لزيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أبرز الزيوت التي تحتوي على فوائد زيت الخروع للشعر؛ لأنه غني بأحماض أوميجا 3 ويساعد على نمو الشعر، ويرصد “الدستور” في السطور التالية.

فوائد زيت الخروع للشعر

على الرغم من الطبيعة السميكة واللزجة للزيت التي تجعل من الصعب التعامل معه، بل ويصعب غسله لكن هذا لا ينفي خصائص الزيت لتحسين الشعر حيث يعد هو الأكثر كثافة من أي زيوت نباتية أخرى.

ويؤدي وضع زيت الخروع على الشعر إلى جعله أقوى وأكثر قتامة وكثافة؛ حتى أنه يتم تطبيقه على الحواجب والرموش في بعض الأحيان لجعلها أطول وأكثر كثافة ولا يفتنا أن زيت الخروع يشفي الجلد المحروق من الشمس ويمنع الجفاف كما أنه مفيد كتطبيق موضعي إذا كنت تعاني من الإكزيما.

دور زيت الخروع في نمو الشعر

إن استخدام زيت الخروع يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس حيث يحتوي على بعض مستقبلات البروستاجلاندين التي تسبب تمدد الأوعية الدموية، مما يوفر المزيد من العناصر الغذائية لبصيلات الشعر وبالتالي يقوي الجذور ويعزز نمو بصيلات الشعر الجديدة؛ إضافة إلى ذلك، يعمل كمرطب قوي أيضًا في حبس الرطوبة في الشعر وفروة الرأس، ما يقلل من فرص التكسر.

يمكن أن يساعد مزج زيت الخروع فائق الكثافة والسميك مع زيت ناقل أرق قليلاً في تخفيف نسبة الشحوم فيه حيث يمكنك خلط زيت الخروع مع زيت جوز الهند أو السمسم أو زيت الخردل قبل وضعه على الشعر؛ وعمل حمام زيت للشعر للحصول على النتيجة الملائمة.

يساهم زيت الخروع الخاص بالشعر في القضاء على قشرة الرأس، كما أنه يمنع إعادة تكوينها.

يساعد على التقليل من الحكة التي قد تصيب فروة الرأس نتيجة العوامل والظروف المختلفة.

زيت الخروع للشعر من أحد المنتجات ذات التكلفة المنخفضة التي يمكن الاعتماد عليها بعد تسريح الشعر وتعريضه للسشوار.