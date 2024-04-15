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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب راجع خططه العسكرية للرد على إيران

مجلس الحرب
مجلس الحرب

قال مسؤول اسرائيلي، اليوم الإثنين، إن مجلس الحرب الإسرائيلي، راجع الخطط العسكرية للرد المحتمل على إيران خلال اجتماع استمر لثلاث ساعات.

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن مجلس الحرب مازال مصمماً على التحرك، ولكن ليس من الواضح في هذه المرحلة، ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار أم لا؟.

وقال المسؤول إن هناك شعورا بأن على إسرائيل أن تتحرك بسرعة.

كما استعرض مجلس وزراء الحرب الخيارات الدبلوماسية لزيادة عزلة إيران، والتي يمكن تنفيذها بالإضافة إلى الرد العسكري.

انتهاء اجتماع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي 
 

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من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أمضت الـ 36 ساعة الماضية، في تنسيق رد دبلوماسي للسعي لمنع التصعيد” في أعقاب الهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع.

وقال “بلينكن” في دعوة ضمنية على ما يبدو لإسرائيل، إلى ممارسة ضبط النفس في ردها، “يجب أن تكون القوة والحكمة وجهين مختلفين لعملة واحدة”. 

وأشار إلى أنه كان على اتصال مع نظرائه في المنطقة وسيواصل القيام بذلك في الساعات والأيام المقبلة.

وقال بلينكن في أول تعليق له حول الهجوم في نهاية هذا الأسبوع: “نحن لا نسعى إلى التصعيد ولكننا سنواصل دعم الدفاع عن إسرائيل وحماية أفرادنا في المنطقة”.

وذكرت “سي إن إن”أن الرئيس جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة لن تشارك في تحركات هجومية ضد إيران.

وأضاف أن "ما أظهره نهاية هذا الأسبوع هو أن إسرائيل لم تكن مضطرة إلى الدفاع عن نفسها بمفردها عندما تكون ضحية عدوان أو هجوم".

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